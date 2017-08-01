Максвелл: хорошая игра за «Спартак» даст шанс попасть на Олимпиаду

Форвард московского «Спартака» Бен Максвелл прокомментировал победу над новокузнецким «Металлургом» (5:1) в первом матче Кубка губернатора Нижегородской области.

«Хорошая игра, обе команды вкатывались в матч, у всех правильное понимание, что это только предсезонный турнир. Провёл неплохой матч, наше звено смогло реализовать несколько моментов, постепенно сыгрываемся.

Очень давно не играл за сборную Канады, знаю несколько ребят в той команде, что соберётся в Сочи, с нетерпением жду этого турнира. Олимпиада? Нужно попасть в команду, не так много игроков сможет там сыграть. В первую очередь я хочу хорошо играть за «Спартак», это даст мне шанс попасть на Олимпиаду. Но ещё рано обо всём это думать, сезон только начинается», — сказал Максвелл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.