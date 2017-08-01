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Чистов: я новенький в звене с Лещенко и Стоа, но мне с ними комфортно играть

1 августа 2017, вторник. 19:14 Хоккей

Нападающий «Спартака» Станислав Чистов прокомментировал победу над новокузнецким «Металлургом» на Кубке губернатора Нижегородской области (5:1) и отметил, что ему комфортно действовать в одной тройке с Вячеславом Лещенко и Райаном Стоа.

«В целом сыграли неплохо, забили пять голов, нападение здорово себя показало, в защите неплохо сыграли. В „Кузне“ всегда было много молодёжи, первый период они здорово провели, ничего не давали нам сделать. Потом соперник подсел, мы стали создавать больше моментов. Мне кажется, мы контролировали игру в течение всех трёх периодов.

Перед матчем в раздевалке все знали, что мы выходим побеждать. Сомнений никаких не было. Наверное, было бы странно проиграть такой команде.

Что касается меня, то я не устал, сил хватило. Вячеслав Лещенко и Райан Стоа в прошлом году играли вместе, я в этом звене новенький. Взаимопонимание улучшается с каждой игрой. Мне с ними комфортно", — сказал Чистов в эфире клубного телевидения.

«Спартак» крупно обыграл «Кузню» на Кубке губернатора Нижегородской области

Вы также можете посмотреть видео интервью в официальном аккаунте клуба в «Твиттере».

Источник: Официальный твиттер ХК «Спартак» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Металлург Нк ХК Спартак Райан Стоа Станислав Чистов
Новости. Хоккей
1 августа 2017, вторник
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