«Слован» подписал защитника из АХЛ Эберта, «Трактор» — шесть игроков

«Слован» заключил одностороннее соглашение на один сезон с защитником Ником Эбертом. «Трактор» заключил одностороннее соглашение на три года с защитником Данилом Мамаевым, двусторонние контракты на два года с нападающими Максимом Шипиным, Юрием Шадриным, Юрием Могильниковым, двусторонние соглашения на один сезон с вратарём Кириллом Кузьминым и нападающим Александром Гомоляко, сообщается на официальном сайте КХЛ.



23-летний Эберт ранее выступал в АХЛ, последний сезон провёл в фарм-клубе «Даллас Старз», в 68 матчах регулярного чемпионата набрал 25 (9+16) очков при показателе полезности "-2".

23-летний Мамаев в прошедшем сезоне провёл за «Трактор» 30 матчей в «регулярке» и шесть в плей-офф, отметившись одной голевой передачей при показателе полезности "+2". 20-летний Шипин в 48 играх за «Челмет» набрал 18 (1+17) очков. 20-летний Шадрин выступал в МХЛ за «Белых Медведей», набрав 17 (6+11) очков в 41 матче. 20-летний Могильников в 26 играх за «Белых Медведей» отметился 13 (7+6) баллами. 22-летний Кузьмин одержал четыре победы в 12 матчах за «Челмет» с процентом отражённых бросков 89,8 и коэффициентом надёжности 3,88. 20-летний Гомоляко в 9 играх за «Белых Медведей» набрал 3 (1+2) очка.