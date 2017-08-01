Панин: для тренеров «Салавата» уже есть картинка по звеньям, системе игры

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал победу над «Торпедо» (3:0) на Кубке губернатора Нижегородской области.



«Очень хорошо игра сложилась. Есть над чем работать, самое главное, мы выиграли. Есть определённый результат. Думаю, определённая картинка для тренеров уже есть — сочетания звеньев, структура, система игры.

Во втором периоде начали допускать ошибки, перестали действовать на опережение, поэтому так много атак получилось и в зоне у себя достаточно долго играли. Хорошо, не пропустили. Игра никогда не складывается ровно.

Как происходит привыкание к команде? Всё нормально, всё отлично. Все ребята знакомы, везде с каждым поиграли", — цитирует Панина пресс-служба клуба.