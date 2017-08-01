Владимир Ткачёв подписал контракт с «Ак Барсом» на новых условиях

«Ак Барс» подписал на новых условиях контракт с нападающим Владимиром Ткачёвым – его двустороннее соглашение будет действовать два сезона, сообщается на официальном сайте КХЛ.

23-летний нападающий в минувшем сезоне провёл за казанскую команду в общей сложности 73 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и розыгрыша Кубка Гагарина, в которых забросил 17 шайб и отдал 26 голевых передач при показателе полезности "-2". В сезоне-2016/17 форвард регулярно привлекался в сборную России.