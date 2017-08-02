В. Воробьёв: нынешняя молодёжь «Динамо» — хороший материал для работы

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв поделился мнением о комплектовании команды и отметил, что рассчитывает на то, что молодые игроки себя проявят.



«В целом я доволен тем составом, который остался в «Динамо». Да, некоторые ребята ушли на лучшие финансовые условия. С кем-то мы сами не стали заключать новые контракты. Мне нравится комплектование. Есть много молодых хоккеистов, в прошлом сезоне выигравших Кубок Братины. Наша нынешняя молодёжь — хороший материал для работы. «Динамо» — клуб с большой историей, и мы просто не имеем права всех подводить. Будем готовиться, стараться играть только на победу», — цитируют Воробьёва «Известия».

В поисках форварда. Жердев и ещё 6 нападающих для «Динамо» Московское «Динамо» почти справилось с проблемами комплектования команды. Осталось решить вопрос с нападающими.