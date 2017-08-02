Даллмэн: впереди у «Барыса» отличный год

Защитник «Барыса» Кевин Даллмэн поделился ожиданиями от сезона-2017/18.



«Каждый год ожидаешь одного — победы. Да, произошли изменения, но всё меняется каждый сезон. Думаю, мы подписали хороших игроков, также у нас есть неплохие молодые ребята, так что приходим в форму и готовимся к Кубку президента Республики Казахстан. Впереди отличный год. В турнире участвует шесть команд, игры будут проходить каждый день практически — хорошая проверка для нас. Это любимый наш турнир, потому что он проходит здесь, в Астане, — всегда очень интересно и весело.



Сен-Пьер и Линден — отличные игроки… Линден судя по тренировкам обладает приличными навыками, отлично катается, и у него хороший бросок. Думаю, эти трое сыграются. А Даррен Диц, мой партнёр, большой парень с хорошим катанием и отличным броском. Будет весело играть с ним в паре.



Новая база предсезонной подготовки в Алматы? Вообще-то, я там не в первый раз. Девять лет назад я был там, в «Ак Булаке», на сборах с командой. Я давно здесь. Ждём с нетерпением начала сезона. Приглашаем всех болельщиков на Кубок президента Казахстана», — цитирует хоккеиста Sports.kz.

Вей: турнир в Астане станет для «Барыса» хорошим испытанием