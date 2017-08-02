Зарипов, «Магнитка» и КХЛ выработали единую позицию по обжалованию решения ИИХФ

2 августа состоялось расширенное заседание медицинского управления КХЛ, посвящённое решению дисциплинарного комитета ИИХФ. В консультациях приняли участие вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский, руководитель медицинского управления лиги Асхаб Гаджиев, вице-президент ХК «Металлург» Геннадий Величкин, главный врач клуба Михаил Новиков, игрок Данис Зарипов и его представитель, а также независимые спортивные юристы.



По итогам проведённых разъяснений и консультаций сторонам удалось выработать единую позицию по вопросу дальнейших действий игрока и клуба по обжалованию решения дисциплинарного комитета ИИХФ в Спортивном арбитражном суде (CAS). Лига окажет необходимое консультативное содействие. Представители совещания подтвердили приверженность активной позиции в борьбе с нарушениями антидопинговых правил.



«Данис Зарипов – один из ведущих игроков, который неоднократно проходил допинг-тестирование. Мы приняли к сведению полученную информацию и понимаем данные разъяснения. По результатам встречи договорились о дальнейшей координации действий при передаче дела на рассмотрение в CAS. Лига уважает решение, принятое Международной федерацией хоккея, и признаёт право игрока на его обжалование в международном арбитражном органе», — сказал руководитель медицинского управления КХЛ Асхаб Гаджиев.

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