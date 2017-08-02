Зарипов: не исключено, что продолжу карьеру в НХЛ

Нападающий Данис Зарипов рассказал о стратегии по обжалованию дисквалификации от ИИХФ в связи с допингом.

Зарипов, «Магнитка» и КХЛ выработали единую позицию по обжалованию решения ИИХФ

«Ситуацию переношу непросто в моральном плане. Нынешнее положение не совсем меня удовлетворяет. Признаюсь, в моей профессиональной карьере такое впервые. Подобного и близко не было, это новое испытание. Мне очень приятно, что почти все на моей стороне и поддерживают меня. Обсуждали решение WADA и ИИХФ, но остались моменты, которые нам непонятны. Совместно с лигой приняли решение выработать единую позицию для признания нашей правоты. К нынешнему результату привела в первую очередь моя ошибка – то, что мы не явились на заседание в ИИХФ 21 июля, на котором было принято решение о дисквалификации. Была нарушена прямая связь с международной организацией. Сейчас нужно все восстановить по цепочке и представить нашу позицию ИИХФ.

Мои представители вместе с юристами из КХЛ будут вести борьбу по изменению срока дисквалификации. Успех может быть от 0 до 100 процентов. Не хочу, чтобы что-то повлияло на ход переговоров.

Я каждый день тренируюсь, ведь любые паузы в моем возрасте могут сильно сказаться на моих дальнейших результатах. Несмотря на эти новые для меня дела, я продолжают готовиться к сезону. Не исключено, что продолжу карьеру в НХЛ и также в КХЛ. В любом случае жду изменения результатов», — цитирует Зарипова «Спорт-экспресс».