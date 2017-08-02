Защитник Достанко не прошёл просмотр в минском «Динамо» и вернётся в «Шахтёр»

Защитник Роман Достанко покинул минский клуб Континентальной хоккейной лиги «Динамо». Об этом информирует официальный сайт минской команды. Хоккеист находился в клубе КХЛ на просмотре и теперь вернётся в солигорский «Шахтёр».

Достанко на протяжении своей карьеры выступал в системе солигорского «Шахтёра» и лишь один сезон провёл в Молодёжной хоккейной лиги в команде «Динамо-Шинник». В сезоне-2016/17 в регулярном чемпионате за «Шахтёр» игрок набрал 9 очков в 39 матчах. В плей-офф на счету защитника две голевых передачи в десяти матчах.