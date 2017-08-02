Крикунов: Бек получил травму, Михнову, Тичару и Чайковски привезли коньки

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал победу над новокузнецким «Металлургом» (3:1) в матче Кубка губернатора Нижегородской области.



«Бек получил травму, будем смотреть, по горячим следам нечего сказать. Михнову, Тичару, Чайковски коньки привезли к самой игре, не успели подготовить, но завтра уже должны будут сыграть. С Якубом Коваржем всё нормально, просто меняем вратарей. Сейчас травмированы Миловзоров, Крикунов, у тех украли форму, Паре отравился чем-то. Всё перетасовалось. Женька Чесалин — рабочий парень, с любыми поставишь — и играет», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

«Металлург» Нк потерпел поражение от «Автомобилиста» на Кубке губернатора