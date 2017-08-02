Туукка Мянтюля подписал контракт со шведским «Мальмё»

Защитник Туукка Мянтюля, в прошедшем сезоне выступавший за «Куньлунь Ред Стар», подписал контракт со шведским клубом «Мальмё», информирует Aftonbladet. Контракт подписан на однолетний срок. Напомним, в межсезонье Мянтюля тренировался с «Югрой», но потом расторг контракт с командой по семейным обстоятельствам.



«У „Мальмё“ отличный коллектив, и я с нетерпением жду возможности сыграть», — рассказал игрок.



В прошедшем регулярном чемпионате Мянтюля набрал 24 (10+14) очка в 57 матчах «регулярки» и добавил к ним 7 (2+5) баллов в 4 играх плей-офф.

Защитник Туукка Мянтюля покинул «Югру» по семейным обстоятельствам