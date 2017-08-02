Билялетдинов: с «Торпедо» было много моментов, когда «Ак Барс» играл неграмотно

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Торпедо» (1:3) в Кубке губернатора Нижегородской области.



«Игра не получилась, большое количество удалений. «Торпедо» удачно их реализовывало. В прошлом матче продолжали играть и играли правильно. Сегодня было много моментов, когда неграмотно играли. В этом и вся соль, что завтра нужно постараться достойно сыграть с «Салаватом Юлаевым»», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.



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«Торпедо» обыграло «Ак Барс» на Кубке губернатора Нижегородской области