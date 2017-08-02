Убытки «Автомобилиста» от кражи в раздевалке составили почти 900 тыс. рублей

Стоимость экипировки екатеринбургского «Автомобилиста», украденной во время Кубка губернатора нижегородской области, составила почти 900 тыс. рублей, рассказал директор клуба Максим Рябков.



«Ситуация с формой разрешилась. У нас есть достаточно большой список того, что у нас было похищено. Мы его официально оформили и приложили его к заявлению в нижегородскую полицию. Материальный ущерб серьезный. Но единственным по-настоящему критичным моментом была кража коньков.



Все, что было необходимо, наш клуб оперативно сделал. Мы смогли предоставить возможность тренерам выбирать из всей обоймы игроков. В данном аспекте все будет хорошо, и парни смогут нормально продолжать предсезонную подготовку», — цитирует Рябкова EANews.

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