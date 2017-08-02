Экс-форвард минского «Динамо» Петтерссон подписал контракт с «Цюрихом»

Нападающий Фредерик Петтерссон подписал соглашение со швейцарским «Цюрихом», информирует официальный сайт клуба.



Петтерссон выступал в составе минского «Динамо» с 2016 года. В прошлом сезоне он отыграл за белорусов в 18 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 18 очков (8+10). В «Торпедо» Фредерик сыграл в 24 встречах «регулярки», в которых записал в актив 12 (5+7) баллов. Затем форвард вернулся в «Динамо» и принял участие в одной встрече плей-офф, в которой результативными действиями не отметился.

Форвард минского «Динамо» Петтерссон может перебраться в «Цюрих»