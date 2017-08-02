Сборная России U18 одолела команду Беларуси в выставочном матче

Юниорская сборная U18 в выставочном матче со счётом 4:2 одолела сверстников из Беларуси, информирует официальный сайт ФХР.
Сборная России U18: Мифтахов (Рыбалкин); Бабинцев — Солопанов, Денисенко (А) — Исхаков — Ртищев; Охотюк (К) — Журавлёв, Завгородний — Гуськов — Ротенберг; Малышев (А) — Жиляков, Соколов — Жабреев — Билялов; Калиниченко — Прибыльский, Дяденькин — Цыбин — Александров; Шабанов.
Россия U18 – Белоруссия U18 – 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)
Голы:
1:0 Билялов;
1:1 Юсов;
1:2 Барковский (Катсяловский);
2:2 Денисенко (Исхаков, Охотюк);
3:2 Соколов (Билялов, Жабреев);
4:2 Гуськов (Охотюк, Ротенберг).
Вратари: Мифтахов — Толопило.
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