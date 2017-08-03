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Олимпийский чемпион Ковин: очень приятно, что в Нижнем Новгороде помнят меня

3 августа 2017, четверг. 08:00 Хоккей

Олимпийский чемпион Владимир Ковин поделился впечатлениями от проведения Кубка губернатора Нижегородской области. Перед вторым матчем «Торпедо» на турнире Ковину был вручён памятный знак в честь 70-летия клуба.

«Во-первых, очень приятно смотреть, как игры проходят при полных трибунах. Во-вторых, приятно, что помнят, что есть такой – Ковин. Понимаете, я в 1988 году уехал во Францию и живу там. Но – есть ностальгия. И когда приезжаешь – приятно видеть, как болельщики встречают меня. Вы знаете, мне не удалось завоевать медали с «Торпедо». И пожелание этой команде: привезти кубок Гагарина сюда, во дворец спорта», — приводит слова Ковина пресс-служба «Торпедо».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Торпедо
Новости. Хоккей
3 августа 2017, четверг
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