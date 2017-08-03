Житник: шанс Зарипова на переход в НХЛ — один из ста

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о возможности нападающего Даниса Зарипова сыграть в НХЛ.



«Что в Америке говорят о деле Зарипова? Официальный комментарий, насколько я понимаю, был один. Выступил вице-президент НХЛ Билл Дэйли и подчеркнул, что перед подписанием игрока, который из-за допинга дисквалифицирован в ИИХФ, клубы должны обращаться к нему в офис. Что это значит? Что у такого хоккеиста на переход в НХЛ есть один шанс из ста. Здесь, похоже, всё ясно.



Переход Радулова в „Даллас“? На мой взгляд, здесь просто бизнес. Учитывая отсутствие в Техасе местного налога, Радулов по сравнению с Монреалем сэкономил 10-12 процентов своей зарплаты. Это очень серьёзная сумма в несколько миллионов долларов. И правильное бизнес-решение», — цитирует Житника Russia-Hockey.ru.

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