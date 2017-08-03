Панарин считает, что Шипачёву важнее хорошо играть в НХЛ, чем знать английский

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин поделился ожиданиями от перспектив Вадима Шипачёва в клубе «Вегас Голден Найтс».



«Я уже говорил Вадиму лично. Может, глупо повторять это через интервью. Но главное — хорошо играть в хоккей. Если ты знаешь английский, но проваливаешься на площадке, то никакой язык тебе не поможет. Бытовуха — полная ерунда по сравнению с удачами или ошибками на льду. А если в хоккее всё хорошо, то тебе сделают скидку на английский. Так было и со мной.



Впрочем, язык учить надо, с ним гораздо легче. И важно терпение. Поначалу может показаться всё не так. Но со временем войдёшь в нормальное русло», — цитирует Панарина официальный сайт лиги.

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