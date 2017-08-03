Клинкхаммер: вызов в сборную Канады — огромная честь, хочу выступить на ОИ

Нападающий минского «Динамо» Роб Клинкхаммер поделился ожиданиями от игры за сборную Канады на Sochi Hockey Open.



«Для меня вызов в сборную – огромная честь. Раньше никогда не получал возможности выступать за Канаду. Естественно, моя цель – выступить на Олимпиаде, это мечта. Но для этого надо хорошо постараться. В Европе выступает много сильных канадцев, и руководству национальной команды есть из кого выбирать. Конкуренция велика, попасть в сборную сложно. Надо провести очень успешный сезон, доказать свою полезность. Всё зависит от меня самого, ну а сейчас постараюсь проявить себя на турнире в Сочи», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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