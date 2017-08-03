Егор Шарангович подписал контракт с минским «Динамо»

Нападающий Егор Шарангович подписал двусторонний контракт на один сезон с минским «Динамо», информирует официальный сайт команды из Беларуси. Напомним, хоккеист находился в команде на пробном контракте.



19-летний Шарангович за свою карьеру поиграл в РЦОП «Раубичи-98», «Динамо-Раубичи» (высшая лига, МХЛ) и молодёжной сборной Беларуси U20 (ОЧБ). Также в активе нападающего матчи за юниорскую, молодёжную и национальную сборные Беларуси на чемпионатах мирах. Последний мировой форум в Париже для Егора Шаранговича стал дебютным в качестве игрока национальной сборной. В 7 матчах на счету форварда 3 (2+1) очка при коэффициенте полезности «+1».

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