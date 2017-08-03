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«Адмирал» подписал контракт с Н. Глуховым, «Торпедо» — с Вейтовым и Руновым

3 августа 2017, четверг. 19:50 Хоккей

«Адмирал» подписал двустороннее соглашение на один сезон с защитником Николаем Глуховым. «Торпедо» заключило двусторонние контракты на один сезон с нападающими Никитой Вейтовым и Андреем Руновым, а «Слован» подписал пробный контракт с защитником Томашем Ворачеком. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

22-летний Глухов в прошедшем сезоне выступал за «Трактор», «Сибирь» и «Адмирал», проведя 24 матча и набрав 6 (1+5) очков.

19-летний Вейтов выступал за СКА-1946 в МХЛ, сыграл 46 матчей в регулярном чемпионате и 6 в плей-офф, отметившись 15 (8+7) баллами. 20-летний Рунов в 59 играх за «Чайку» набрал 18 (9+9) очков.

27-летний Ворачек играл в Чехии за «Млада Болеслав», набрав 5 (2+3) очка в 45 матчах.

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Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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ХК Адмирал ХК Слован ХК Торпедо
Новости. Хоккей
3 августа 2017, четверг
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