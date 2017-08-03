Пепеляев: «Спартак» был лучше «Автомобилиста», но удаления сломали игру

Защитник «Спартака» Алексей Пепеляев прокомментировал поражение от «Автомобилиста» на Кубке губернатора Нижегородской области (2:3 Б).



«У нас было очень много нереализованных моментов. Если бы мы забили свои голы, даже в первом периоде, игра сложилась бы по-другому. Нашу игру, особенно во втором периоде, сломало большое количество удалений, было тяжело. В перерыве поговорили, тренеры попросили нас убрать ненужные удаления и попробовать вытащить матч. Считаю, при такой игре мы добились хоть какого-то результата.



Моментов создаём много, реализация хромает. Работаем над этим, думаю, всё будет улучшаться с каждой игрой. Считаю, мы играли лучше „Автомобилиста“, запирали соперника в зоне, лучше катались, больше моментов было. Если бы не удаления, мы бы победили сто процентов», — сказал Пепеляев в эфире клубного телевидения.

«Спартак» отыграл две шайбы, но уступил «Автомобилисту» на Кубке губернатора НО

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