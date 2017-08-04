Экс-глава НОК Канады: НХЛ злоупотребляет властью, не уважает мечты игроков об ОИ

Бывший глава олимпийского комитета Канады Дик Паунд высказался о неучастии игроков НХЛ в ОИ-2018.

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«Наша мужская сборная выиграла два последних олимпийских турнира, женщины выиграли последние четыре. Канада долго вела борьбу с запретом участия профессионалов из НХЛ в ОИ. Правила в итоге изменили, и игроки НХЛ были приглашены на Олимпийские игры. Олимпийские турниры наконец стали событиями, в которых участвовали лучшие игроки мира. Игра продолжала расти на международном уровне, а фанатская база стала глобальной.

Я ценю, что цель НХЛ как бизнеса состоит в том, чтобы заработать деньги для владельцев франшизы и игроков. Переговоры относительно участия игроков НХЛ в 2018 году были сосредоточены исключительно на денежных вопросах. В итоге НХЛ не позволит своим игрокам участвовать в Олимпийских играх. Похоже, что Корея является рынком, который в настоящее время мало интересует НХЛ. Однако во время следующих Игр в 2022 году, похоже, будет большой интерес к огромному китайскому рынку, и не нужно быть пророком, чтобы предсказать, что НХЛ сделает всё, чтобы обеспечить присутствие своих игроков на турнире в Пекине.



Это экономический аргумент. Но я также считаю, что в игре есть как минимум два важных фактора. Первый — ответственность за рост и продвижение захватывающей игры, которая важна для спорта, его игроков и зрителей во всём мире. Второй — решение НХЛ активно запрещать отдельным игрокам, которые хотят представлять свои страны на Олимпийских играх, делать это. Помимо жестокости и злоупотребления своей экономической властью, НХЛ неуважительно относится к правам и мечтам этих игроков. Если НХЛ, ссылаясь на экономические потери, не хочет закрывать лигу на две недели (раз в четыре года), пусть будет так. Но НХЛ должна уметь уважать интересы игроков и действовать на благо игры. Канада и канадские команды должны возглавить путь», — отметил Паунд.