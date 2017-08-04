Обидин: надеюсь, удастся забить в сезоне, тогда и заберу шайбу

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Андрей Обидин поделился эмоциями от своего первого гола за команду. Хоккеист отличился в матче предсезонного турнира «Кубок губернатора Нижегородской области» со «Спартаком» (2:3 ШБ).

«Хороший выход из зоны в большинстве, Алексей Михнов отдал пас, и мне оставалось только завершить. После забитого гола, конечно, испытал радость. Шайбу не стал забирать, ведь это не сезон. Надеюсь, удастся забить в сезоне, тогда и заберу шайбу», — цитирует игрока пресс-служба клуба.