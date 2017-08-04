Захаркин назвал шоком дисквалификацию Зарипова

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин поделился мнением о дисквалификации нападающего Даниса Зарипова из-за допинга. Тренер и хоккеист вместе работали в сборной России, когда Захаркин помогал Вячеславу Быкову.

«Мою реакцию можно охарактеризовать одним словом: шок! Самый настоящий шок! Я имел честь работать с Зариповым в сборной. Знаю, насколько это профессиональный хоккеист, как он играет и отдаётся игре. Выдающийся спортсмен и прекрасная личность. И получить такое в конце карьеры я бы никому не пожелал», — цитирует тренера газета «Известия».