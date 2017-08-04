«Локомотив» исключил возможность возвращения Локтионова в середине сезона

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев рассказал о принципах комплектования команды, почему не удалось сохранить некоторых игроков, а также отметил, что нападающий Андрей Локтионов, подписавший просмотровый контракт с «Лос-Анджелес Кингз», не вернётся в команду в середине сезона.

Локтионов: с «Локомотивом» не договорились, цель – пробиться в «Лос-Анджелес»

«Естественно, жалко отдавать своих игроков в другие команды, но мы должны руководствоваться разумными подходами к решению этой задачи. Мы очень хотели оставить Гаврикова, делали ему предложение, вели переговоры с ноября до июня. Но мы не договорились, СКА предложил слишком большие деньги, на наш взгляд. Нам пришлось уступить. Локтионову также были предложены большие деньги, но их это не устроило, и он решил попробовать себя в НХЛ. С Кадейкиным мы ведём переговоры, Галимов тренируется, но у него травма. С Пашниным вели переговоры, но мы должны кем-то жертвовать. Мы не можем превышать потолок зарплат, как это делают многие клубы, которые претендуют на медали.

Возможно ли повторение ситуации, когда Локтионов вернётся из НХЛ в «Локомотив» после завершения «предсезонки»? Мы не стоим на месте, у нас целая группа молодых ребят играет. Не думаю, что мы будем мириться с этим. Скорее всего, такая ситуация вряд ли повторится, тем более игроки, не прошедшие предсезонную подготовку, как правило, не совсем эффективно играют в плей-офф", — сказал Яковлев в эфире клубного телевидения.

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