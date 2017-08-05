А. Манукян: мне близок стиль Овечкина и Радулова, мечтаю играть в такой хоккей

Нападающий «Авангарда» Артём Манукян, в прошедшем сезоне установивший бомбардирский рекорд МХЛ (105 (39+66) очков), рассказал, кто для него является ориентиром в хоккее.

«Если говорить о клубе, то стараюсь брать пример с нашей омской легенды Александра Пережогина. Также какие-то моменты подсматриваю у лидера обороны „Авангарда“ Евгения Медведева.

Что касается КХЛ, то мне очень нравится игра Сергея Мозякина, его уникальный бросок. Можно сказать, что в честь Мозякина взял свитер с десятым номером. Ну а в НХЛ лучшие — Овечкин и особенно Радулов, которого удалось увидеть и в КХЛ. Мне их стиль — агрессивный, заряженный, бескомпромиссный — наиболее близок. Мечтаю играть в такой хоккей.

Павел Дацюк — центральный, а я играю на фланге и мне больше нравятся классические крайние. Их хоккей, может быть, чуть более простой, нацеленный на ворота», — цитирует Манукяна Russia-Hockey.ru.