Корнеев: «Северсталь» провела хорошую работу на финских сборах

Защитник «Северстали» Константин Корнеев подвёл итоги второго матча с «Пеликанс» (3:4) и финского сбора команды.



«Второй период неудачно сыграли, в третьем уже отступать было некуда. Создали хорошие моменты в конце, к сожалению, не удалось сравнять счёт. Во втором матче команда соперника была побыстрее, чем в предыдущей игре.



На финском сборе провели достаточно хорошую работу, сыграли четыре матча, итоги оцениваю как положительные», — сказал Корнеев в эфире клубного телевидения.

«Северсталь» уступила «Пеликанс» в товарищеском матче

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