Барабанов: покер делал только в детстве, в матче с «Куньлунем» всё получалось

Нападающий СКА Александр Барабанов, сделавший покер в матче, прокомментировал победу над «Куньлунь Ред Стар» (4:2) в первом матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.



«Не помню, чтобы делал покер, может, только в детстве. Мы под нагрузкой сейчас, сегодня всё получалось, играем с ребятами с прошлого сезона, это даёт о себе знать. Предсезонные сборы были очень тяжёлыми, много бегали, сейчас пытаемся поймать игровой ритм. Об Олимпиаде можно только мечтать, но в прошлом сезоне съездил на чемпионат мира, сбылась мечта, теперь есть другая. Молодые ребята в СКА стараются проявить себя после ухода Шипачёва и Дадонова. В Сочи играть нормально, пойду сейчас, может, искупаюсь в море», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



Четыре гола Барабанова помогли СКА победить «Куньлунь» в первом матче Sochi Open