Бурк: не верю, что Кросби и Овечкин поедут на Олимпиаду в Корею

Генеральный менеджер сборной Канады на олимпийский сезон Шон Бурк выразил уверенность, что Сидни Кросби и Александр Овечкин не смогут приехать на ОИ-2018.



«Многое будет зависеть от того, как начнётся сезон. Если ребята проявят себя в НХЛ, а потом вернуться в юниорские лиги, то всё возможно. Пока рано об этом говорить, это только возможные варианты. В декабре, когда мы сыграем на Кубке Первого канала, будет вырисовываться состав. Совместное решение ФХР и Hockey Canada — выступление нашей команды на турнирах в России. Нам нужны игры с сильными соперниками.



Сборной Канады очень повезло иметь отличные взаимоотношения с ФХР. Выступление в Сочи, Петербурге, на Кубке Первого канала очень важно для нас, это поможет нам подготовиться к Олимпиаде. На Олимпиаде будет интрига. Это будет замечательный турнир. Олимпиада есть Олимпиада, это великое спортивное событие. Думаю, многие сборные сейчас поняли, что у них есть шанс выиграть медаль. Может быть, у них не было возможности побороться за призы на предыдущих играх. Так что турнир будет невероятно напряжённым.



Хоккеисты из многих стран захотят показать себя с наилучшей стороны. Я не верю, что НХЛ отпустит нескольких звёзд, таких как Овечкин и Кросби. Не знаю, как всё получится, но нужно исходить из того, что есть сейчас. Я очень сильно сомневаюсь, что НХЛ пойдёт на такое», — передаёт слова Бурка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



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