Зубов: желания заменить Барулина не было, он сыграет со сборной Канады

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов подвёл итоги встречи с олимпийской сборной России (1:5).



«Моменты для взятия ворот были у обеих команд. Винить наших ребят язык не поворачивается. Кто-то перегорел, кто-то играл одну из первых игр на таком уровне. Для некоторых из ребят это отличная проверка. Впереди ещё несколько игр, мы смотрим вперёд с оптимизмом.

Заменить Барулина после первых двух шайб желания не было. Первый гол — бросок из-под защитника. Может, Константин ещё не вошёл в игру. Он сыграет завтра с Канадой. У олимпийской сборной отличная команда, организованная, они бы не затерялись в КХЛ. Смогла бы она побороться за Кубок Гагарина? Наверное, смогла бы», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.