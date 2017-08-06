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Коваленко: профсоюз годами не подпускали к АНО «Динамо», а теперь делют крайним

6 августа 2017, воскресенье. 09:00 Хоккей

Руководитель профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко рассказал о своём турне по клубам КХЛ.

«Прилетел в Астану, где стартует Кубок президента республики Казахста. Днём состоятся профсоюзные собрания в «Нефтехимике» и «Тракторе», которые утренним поединком открывают турнир. Далее — встречи в «Барысе», «Адмирале» и «Авангарде». Примерно за неделю пролетел по маршруту Москва — Минск — Нижний Новгород — Астана. В столице Беларуси встретился с игроками минского, московского и рижского «Динамо», «Локомотива» и «Югры». В Нижнем общались с «Торпедо», «Автомобилистом», «Ак Барсом» и «Спартаком». Я, как глава организации, отчитался, ответил на вопросы.

Немного удивила трактовка ситуации в московском «Динамо». Все знают, что руководство АНО «Динамо», опираясь на ряд ведущих игроков, делало всё возможное, чтобы команда вышла из профсоюза. Пришли к ситуации, когда у АНО драматические задолженности перед всеми игроками из своей системы. Профсоюз ведёт дела 12 хоккеистов главной команды АНО «Динамо», а также многих игроков дочерних клубов ВХЛ и МХЛ. Мы обратились в гражданский суд, прокуратуру, Следственный комитет, уже есть несколько решений в нашу пользу, а документы переданы судебным приставам. У нас в офисе 22 заявления от игроков главной команды бело-голубых. Я уверен, что с новым руководством «Динамо» отношения клуба и с профсоюзом, и с лигой нормализуются, а значит, форс-мажора больше не повторится. Обвинять нас в том, что произошло в АНО «Динамо», — это валить всё с больной головы на здоровую. Нас в течение нескольких лет не подпускали к АНО. Теперь же именно нас кто-то хочет сделать крайними. Абсурд!

Игроки «Салавата» не пришли на собрание? Уфимский клуб прилетел в Нижний с небольшим опозданием, возможно, из-за этого собрание и было отменено. Общался со многими хоккеистами клуба, наверное, не все они поняли необходимость нашей встречи. Но мы договорились с лидером и капитаном «Салавата» Денисом Куляшом, что выберем новую дату», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.

Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
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