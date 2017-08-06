Порядин: впервые мне доверились при игре «четыре на четыре», получилось забить

Нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин прокомментировал победу над «Трактором» (5:4 ОТ) в рамках предсезонного турнира Кубок президента Республики Казахстан и рассказал о своей заброшенной шайбе.

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«Хороший матч получился. Интересный, «Трактор» дважды отыгрывался. Неудобный момент для нас, но в итоге мы справились. В плане физики ещё тяжеловато, но постепенно нагрузки снижают, становится легче. В первом периоде много удалялись, часто были паузы. Мой гол? Тренер выпустил при игре «четыре на четыре». Первый раз так доверять начали. Получилось, что обыграл первого нападающего, и в защите остался нападающий. Поэтому прошла моя уловка, забил шайбу», — сказал Порядин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.