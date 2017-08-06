Андриевский: по сравнению с плей-офф, «Авангард» действовал совсем в ином ключе

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал победу над «Авангардом» (5:4) на предсезонном турнире в Астане.



«Каждое лето первые игры проходят в таком ключе. Идёт притирка в звеньях, отработка тактических схем. Отсюда и проблемы у команд в обороне. С корейцами мы играли иначе, нежели с «Авангардом». Там была маленькая площадка, мы играли в давление. Здесь, на большой площадке, попробовали другую схему. Не всё получалось, но есть ещё время на исправление. Если в играх с Южной Кореей мы проверяли, кто на что способен, не уделяя внимания тактике, в Астане нам надо уже определяться, с кем мы пойдём дальше. У «Адмирала» шесть троек, и завтра наполовину будет другой состав. Мы хотим дать всем шанс и посмотреть, как действуют различные тактические схемы.



Я не любитель жаловаться, но «Адмирал» добирался до Астаны в общей сложности 15 часов. Плюс раннее начало. Это не может не отражаться на игре команды. Отсюда и скомканное начало. Но такая ситуация у многих команд. В целом мы довольны тем, что увидели. Ребята нашли в себе силы забить, когда соперник отыгрался. Если сравнивать соперника с тем «Авангардом», против которого мы играли в плей-офф, то он действует в совершенно ином ключе», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Адмирал» в овертайме одолел «Авангард» в рамках турнира в Казахстане