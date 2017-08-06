Барулин: сейчас идёт предсезонка, тут не смотришь на усталость

Вратарь ХК «Сочи» Константин Барулин подвёл итоги после поражения от сборной Канады (0:1 ОТ).



«Опять не реализовали свои моменты, немало играли в большинстве, но не забили. Сегодня уже гораздо лучше играли, более сбалансированно. Команда на 80 процентов новая, нужно искать сочетания, всё впереди.



Сейчас идёт предсезонка, тут не смотришь на усталость или на ещё что-то. Овертайм? В каком-то роде лотерея, конечно, команды сейчас ещё наверняка не наигрывают игру „3 на 3“», — цитирует Барулина официальный сайт клуба.



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