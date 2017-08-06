СКА обыграл «Металлург» Мг на Sochi Hockey Open и вышел в финал турнира

Петербургский СКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в рамках предсезонного турнира Sochi Hockey Open, встреча завершилась со счётом 4:2. Команда из Санкт-Петербурга выиграла свою группу и вышла в финал турнира, где встретится со сборной Канады, или с олимпийской сборной России.



В составе команды Олега Знарка голами отметились Сергей Широков, Александр Хохлачёв, Роман Рукавишников и Александр Барабанов. У «Металлурга» заброшенные шайбы на свой счёт записали Сергей Мозякин и Томаш Филиппи.

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