Знарок: в финале турнира лично мне хотелось бы сыграть с олимпийской сборной

Главный тренер СКА Олег Знарок подвёл итоги после победы в матче с магнитогорским «Металлургом» (4:2).



«Такое впечатление, что не расставались с «Магниткой». Очень мало времени было для отдыха. По игре, конечно, есть, что не устраивает, что-то было хорошо. Рады, что победили. В финале лично мне хотелось бы сыграть с олимпийской сборной. Они очень здорово играют. У нас здесь ровно четыре звена. Никита Гусев получил микротравму, посмотрим, в каком состоянии он будет послезавтра, и тогда решим, будем ли кого-то забирать из олимпийской сборной», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

СКА обыграл «Металлург» Мг на Sochi Hockey Open и вышел в финал турнира