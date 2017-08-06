И. Воробьёв: Самсонов играл со СКА, потому что сейчас он больше готов

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги матча со СКА на Sochi Hockey Open (2:4).



«Полезно команду проверить с таким соперником, посмотреть игру — появляется много мыслей. Планирую ли дальше наигрывать Косова в первой тройке? Будем думать. С „Витязем“ он неплохо смотрелся.



Дронов хорошо играл в паре с Шаусом? Это предсезонный турнир — о чём говорить пока? На Дронова мы серьёзно рассчитываем, хотя это и молодой парень, а какие будут пары, решим позже.



Самсонов играл, потому что больше готов. Он после операции и в Америке с Сергеем Звягиным занимался, физически в хорошем состоянии», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

СКА обыграл «Металлург» Мг на Sochi Hockey Open и вышел в финал турнира