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И. Воробьёв: Самсонов играл со СКА, потому что сейчас он больше готов

6 августа 2017, воскресенье. 20:29 Хоккей

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги матча со СКА на Sochi Hockey Open (2:4).

«Полезно команду проверить с таким соперником, посмотреть игру — появляется много мыслей. Планирую ли дальше наигрывать Косова в первой тройке? Будем думать. С „Витязем“ он неплохо смотрелся.

Дронов хорошо играл в паре с Шаусом? Это предсезонный турнир — о чём говорить пока? На Дронова мы серьёзно рассчитываем, хотя это и молодой парень, а какие будут пары, решим позже.

Самсонов играл, потому что больше готов. Он после операции и в Америке с Сергеем Звягиным занимался, физически в хорошем состоянии», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

СКА обыграл «Металлург» Мг на Sochi Hockey Open и вышел в финал турнира
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Металлург Мг ХК СКА Илья Воробьёв
Новости. Хоккей
6 августа 2017, воскресенье
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