Величкин не сомневается, что «Магнитка» будет в финале Кубка Гагарина-2018

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин подвёл итоги матча со СКА на Sochi Hockey Open (2:4) и рассказал о целях на сезон.



«Никаких трудностей в защите у нас нет. Мы понимаем, что имели, что потеряли. Сегодня по сути дела была первая игра в сезоне. В матче со СКА были интересные моменты в игре «Металлурга». Давайте так скажем: сегодня были ошибки и у «Магнитки», и у СКА, и у судейского корпуса.



Сможет ли Косов заменить Зарипова? Нет задачи его заменить, мы же не хотим второго Зарипова, мы хотим третий кубок Гагарина. Нужно делать новую команду и игру. Не может быть шесть звеньев. Сегодня играли четыре звена, завтра будут другие. У нас пять полноценных звеньев, кто-то будет отдыхать в понедельник. Дронов сегодня сыграл хорошо, мы даже и не думаем уже, что он молодой игрок. У нас есть ещё много молодёжи. Дронов — игрок основного состава, третий-пятый защитник клуба.



Будет ли матч с «Куньлунем» особенный? Для нас особенным будет финал Кубка Гагарина, независимо от уровня соперника. На этом турнире мы решаем другие задачи. Но это не говорит о том, что мы хотим здесь проиграть, мы хотим везде побеждать. Но никто не будет делать сверхусилий, чтобы обыграть «Куньлунь». Это хороший спарринг-партнёр. Знаем секрета тренера, знаем, как сыграть с командой Кинэна. Конечно, рассчитываю, что «Магнитка» будет в финале Кубка Гагарина, я в этом не сомневаюсь. Будем однозначно над этим работать», — передаёт слова Величкина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Величкин: есть шансы, что дисквалификацию Зарипова сократят, это случайность