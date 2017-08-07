Кейн: на бумаге «Чикаго» стал сильнее, осталось доказать это на площадке

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кэйн высказался о составе команды.



«Думаю, что на бумаге мы стали сильнее. Наш сезон получился вполне нормальным. Но в концовке мы провалились. Финиш у нас не получился. Когда такое происходит, все понимают, что будут перемены. Ничего другого от руководства ждать не приходится. Клуб сделал то, что был должен сделать.



В команде появились ребята, которые уже играли здесь. Кого-то очень не хотелось терять, но благодаря им стали возможными эти обмены. Зато вернулись другие ребята. Я говорю о Шарпе и Сааде. Многого ждут от Мерфи. На бумаге всё выглядит хорошо. Осталось выйти на лёд и доказать это на площадке», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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