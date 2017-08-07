«Градец Кралове» подписал контракт с экс-вратарём «Динамо» Р до конца сентября

Чешский клуб «Градец Кралове» подписал контракт с вратарём Якубом Седлачеком. Соглашение рассчитано до конца сентября. Сообщается, что такое решение вызвано травмой основного вратаря команды.

Последние четыре сезона Седлачек провёл в Континентальной хоккейной лиге за рижское «Динамо». В сезоне-2016/17 он принял участие в 34 матчах в регулярном чемпионате КХЛ, пропустив 2,73 шайбы в среднем за матч. Процент отражённых бросков составил 90,3. До перехода в КХЛ Седлачек выступал за «Злин», воспитанником которого является.