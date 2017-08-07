«Салават Юлаев» и «Кузня» назвали составы на матч Кубка губернатора НО

«Салават Юлаев» и новокузнецкий «Металлург» назвали составы на матч Кубка губернатора Нижегородской области. Встреча начнётся в 13:00 мск.
«Салават Юлаев»:
Кареев (Булыгин);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Логинов — Гончаров, Лазарев — Зубов (А) — Кокарев (А);
Куляш (К) — Гареев, Солодухин — Коротков — Майоров;
Петрищев — Елизаров, Гиматов — Бусаров — Скориков;
Котляревский.
«Металлург» Новокузнецк:
Касутин (Литвинов);
Васильченко (А) — З. Подзиньш, А. Подзиньш — Фефелов — Басков;
Арефьев — Дерлюк, Мусин — Мраз — Майдан;
Михайлов — Гуляев, Вешуткин — Дюрягин — Коростин;
Штайгер (К) — Щукин, Малетин — Каницкий — Зиновьев;
Лудцев.