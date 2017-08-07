Е. Корешков: «Барыс», включая Доуса, готовится в штатном режиме

Главный тренер астанинского «Барыса» Евгений Корешков перед матчем Кубка президента Республики Казщахстан с нижнекамским «Нефтехимиком» поделился мнением о составе своей команды. Матч предсезонного турнира в Астане начнётся в 16:30 по московскому времени.

«Вся команда, включая Найджела Доуса, готовится к матчу в штатном режиме. Состав команды на матч с «Нефтехимиком» будет определён за несколько часов до игры, — передаёт слова главного тренера астанинского клуба Континентальной хоккейной лиги «шайба.kz».