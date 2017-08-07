Гатиятулин: Кравцову дали отдохнуть, а Кручинина ждём на турнире в Астане

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Авангарда» (0:2) на предсезонном турнире в Астане.



«После этапа в Финляндии ребята были под нагрузками. Сейчас постепенно отходят, появляется движение. Тем не менее есть ошибки. «Трактор» создавал неплохие моменты, но беда с реализацией. Мы уделяем этому особое внимание на тренировках. Я думаю, ещё не хватает свежести. Где-то хитрости нет в завершении.



Мы смотрим разные варианты. Поставили Рыбакова к Петрову и Черникову. Юру мы и в прошлом сезоне пробовали на краю, получалось неплохо. Те ребята, которые влились в состав, молодые. Провели на льду немного времени, но старались. По самоотдаче вопросов нет. Вратарей готовим к тому, что в сезоне будут играть поровну.



Кравцов пока не сыграл на турнире, но он меня не разочаровал. Виталя отпахал на предыдущем сборе, немного подустал, даём сейчас отдохнуть. Возможно, завтра появится в составе. Ждём и Кручинина. Как только доктора дадут зелёный свет — выпустим», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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