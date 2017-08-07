Сборная Швеции U18 разгромила США на мемориале Глинки

Юниорская сборная Швеции U18 одержала разгромную победу над сверстниками из США на мемориале Ивана Глинки. Встреча, проходившая в чешском городе Бржецлаве, завершилась со счётом 6:1.



В первом периоде Филипп Лапойнт вывел американцев вперёд, а во второй двадцатиминутке шведы забросили четыре шайбы, предопределив исход встречи. Отличились Лукас Вернблум, Маркус Вестфальт, Самуэль Фагемо и Филип Юханссон. В третьем игровом отрезке Лукас Вернблум и Самуэль Фагемо оформили по дублю, установив окончательный результат встречи.

Без Свечникова и Хованова. Юниоры поедут на мемориал Глинки за победой Юниорская сборная России поедет на мемориал Глинки без двух главных звёзд – Свечникова и Хованова. Настало время сделать шаг вперёд другим?