Е. Корешков: не хватило свежести и эмоций, Доуса готовим к следующему матчу

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» (1:2) на Кубке президента Республики Казахстан.

«Не хватило свежести, эмоций. Слишком много сил отдали во вчерашней игре с «Давосом». Радует, что с каждым периодом команда прибавляла. На фоне тяжёлой работы второй и третий периоды провели лучше. Много удалялись, но очень много сыграла молодёжь. В том сезоне такого не было. Мы смело доверяем нашей молодёжи, даже играя в меньшинстве.

Сейчас лето, работа на фоне усталости. Любой тренер команды КХЛ это скажет. Придёт свежесть, наладится точность. Отсутствие Пушкарёва и Маркелова в заявке – абсолютно тренерское решение. Играла молодёжь: Асетов, Никулин, Гренц, Ибрайбеков, Полохов. Ребята не выпадали, хорошо играли. Идёт ротация состава, это нормальное явление на предсезонке. Будем дальше смотреть. Доуса готовим к следующему матчу, сегодня дали отдохнуть. Он уже тренировался на льду. Ничего серьёзного нет.

Первое ударное звено ещё себя покажет. На данном этапе главное наше звено – это болельщики. Тяжело после нагрузок постоянно показывать суперхоккей, как было с «Давосом». Болельщики относятся с пониманием, спасибо им. Дальше всё будет нормально», — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.