Россия (олимпийская) — Канада: 2-й период матча закончился массовой дракой

В концовке второго периода матча Sochi Hockey Open между олимпийской сборной России и сборной Канады состоялась массовая драка с участием восьми хоккеистов.



По итогам драки две минуты штрафа за атаку игрока, не владеющего шайбой, получил Эрик О'Делл, по пять минут за драку — Михаил Григоренко и Джастин Азеведу, двойные малые штрафы за грубость заработали Илья Любушкин и Максим Норо. Кроме того, сборная России получила две минуты штрафа за нарушение численного состава.

Идёт третий период, наша команда ведёт со счётом 3:2.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.