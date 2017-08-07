Россия (олимпийская) — Канада: 2-й период матча закончился массовой дракой

В концовке второго периода матча Sochi Hockey Open между олимпийской сборной России и сборной Канады состоялась массовая драка с участием восьми хоккеистов.
По итогам драки две минуты штрафа за атаку игрока, не владеющего шайбой, получил Эрик О'Делл, по пять минут за драку — Михаил Григоренко и Джастин Азеведу, двойные малые штрафы за грубость заработали Илья Любушкин и Максим Норо. Кроме того, сборная России получила две минуты штрафа за нарушение численного состава.
Идёт третий период, наша команда ведёт со счётом 3:2.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Прямая трансляция матча Россия — Канада на Sochi Hockey Open