Олимпийская сборная России обыграла Канаду и вышла в финал Sochi Hockey Open

Олимпийская сборная России обыграла канадцев на Sochi Hockey Open и вышла в финал турнира. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Россия (олимпийская) — Канада: 2-й период матча закончился массовой дракой

В первом периоде россияне забросили дважды, отличились Станислав Галиев и Артём Фёдоров. Во второй двадцатиминутке канадцы сравняли счёт благодаря голам Максима Норо и Жильбера Брюле, а затем Роман Любимов реализовал большинство. Третий период прошёл без заброшенных шайб.



Олимпийская сборная набрала шесть очков в двух матчах и заняла первое место в группе В. В финале турнира команда сыграет со СКА, который выиграл группу А.

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