Мифтахов: немного поволновался перед буллитом канадцев в овертайме

Вратарь юниорской сборной России U18 Амир Мифтахов прокомментировал победу над Канадой (4:3 Б) на мемориале Ивана Глинки.

«С первой до последней секунды матча я находился в игре, поэтому сложно выделять какие-то самые напряжённые отрезки встречи. Разве что буллит в овертайме — сначала немного поволновался, ведь если бы канадцам удалось забить, мы бы проиграли. Но старался не думать об этом.

В концовке, когда судьи пошли смотреть повтор буллита, был уверен, что шайба лежала подо мной. Канадцы хотели видеопросмотр, чтобы убедиться, не пересекла ли шайба линию ворот, но я даже не переживал — на сто процентов знал, что гола там не было.

Хороший напряжённый матч, но эмоции на следующие игры, конечно же, остались. Впереди ещё весь турнир, завтра и послезавтра – две встречи группового этапа, которые по-любому надо выигрывать, чтобы выше выйти из группы и играть в полуфинале. Настрой перед игрой со Словакией, как обычно, боевой. Они хозяева, играют в своём городе. Думаю, поддержать их придёт много людей. Но нам это не помешает, будем выходить и биться", — цитирует Мифтахова пресс-служба ФХР.